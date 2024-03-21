В Москве завершили строительство вокзала «Шелепиха»

В Москве завершено строительство городского вокзала «Шелепиха». Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Общая готовность объекта – 100 % и получено разрешение на ввод. Сейчас объект передается на баланс», – добавил он.

По словам Загрутдинова, реализацию работ на объекте удалось ускорить благодаря оптимально подобранной технологии и качественным материалам.

Новый вокзал позволит объединить станцию «Шелепиха» Большой кольцевой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца. Это также разделит пешеходные и транспортные потоки, предоставив комфортные зоны пересадки. Завершающим этапом станет реконструкция улично-дорожной сети. Развитие городских вокзалов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

