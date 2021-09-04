В Москве выпало около 20% месячной нормы осадков за неполные сутки

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные 24 часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро столицы.

«В Москве за неполные сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков. Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса», — отмечается в сообщении.

Соответствующие данные были получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Между тем в субботу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура воздуха будет в пределах +11...+13 °С.

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ФОТО: pixabay.com
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