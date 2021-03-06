В Москве в субботу ожидаются слабый мороз, снег и гололедица

Облачная погода с прояснениями ожидает Москву и область в субботу, 6 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице днем составит от четырех до двух градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до минус девяти градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу также ожидается гололедица, местами небольшой снег.

Температура в Подмосковье днем опустится до минус шести градусов, а ночью в регион придет мороз до минус двенадцати градусов.

Кроме того, в Москве и Московской области в ночные часы возможны снежные заносы и метель. Желтый уровень погодной опасности сохранится в столичном регионе до 21:00 воскресенья.

