В Москве в субботу ожидаются слабый мороз, снег и гололедица
Облачная погода с прояснениями ожидает Москву и область в субботу, 6 марта, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха в столице днем составит от четырех до двух градусов мороза, ночью столбик термометра опустится до минус девяти градусов.
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу также ожидается гололедица, местами небольшой снег.
Температура в Подмосковье днем опустится до минус шести градусов, а ночью в регион придет мороз до минус двенадцати градусов.
Кроме того, в Москве и Московской области в ночные часы возможны снежные заносы и метель. Желтый уровень погодной опасности сохранится в столичном регионе до 21:00 воскресенья.
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