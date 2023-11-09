В Москве в ближайшие два года построят 42 пешеходных перехода
В столице до 2025 года включительно построят 42 пешеходных перехода, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Для улучшения мобильности пешеходов и их безопасности […]мы возводим пешеходные переходы через крупные магистрали и улицы, а также железнодорожные пути. Предусмотрено строительство 42 пешеходных переходов, в том числе 13 отдельно стоящих – семь в строительстве, шесть – в проектировании», - сказал Загрутдинов.
Строительство проводится в рамках адресной инвестиционной программы города.
Глава департамента строительства также отметил, что в период с 2011 по октябрь текущего года в городе построено 297 переходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru