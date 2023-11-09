В Москве в ближайшие два года построят 42 пешеходных перехода

В столице до 2025 года включительно построят 42 пешеходных перехода, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Для улучшения мобильности пешеходов и их безопасности […]мы возводим пешеходные переходы через крупные магистрали и улицы, а также железнодорожные пути. Предусмотрено строительство 42 пешеходных переходов, в том числе 13 отдельно стоящих – семь в строительстве, шесть – в проектировании», - сказал Загрутдинов.

Строительство проводится в рамках адресной инвестиционной программы города.

Глава департамента строительства также отметил, что в период с 2011 по октябрь текущего года в городе построено 297 переходов.

