В Москве в 2024 году построят почти 70 километров дорог

В Москве в текущем году запланировано строительство 68 километров дорог, в том числе 20 искусственных сооружений и девяти пешеходных переходов. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Среди значимых объектов ввода этого года я бы выделил несколько. Конечно же, это Южная рокада – весомый проект дорожного строительства для всей Москвы. По сути, рокада является дублером МКАД и Третьего транспортного кольца», - сказал Загрутдинов.

Полностью завершить работы планируется в IV квартале этого года, общая готовность Южной рокады составляет 89%.

Еще один крупный объект – это транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и с улицей Капотня, которая является продолжением рокады. Там, по словам Загрутдинова, работы выполнены на 72%.

Кроме того, масштабные работы проводятся на десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).

«Его мы также планируем открыть в этом году. Он завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге столицы и обеспечит его максимальную эффективность за счет соединения с Симферопольским шоссе и новой транспортной артерией ТиНАО – скоростной а/д «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», - отметил Загрутдинов.

Среди особенностей строительства он отметил, что возведение тоннеля под МКАД ведется закрытым способом без прекращения движения.

