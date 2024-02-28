В Москве в 2024 году построят почти 70 километров дорог
В Москве в текущем году запланировано строительство 68 километров дорог, в том числе 20 искусственных сооружений и девяти пешеходных переходов. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Среди значимых объектов ввода этого года я бы выделил несколько. Конечно же, это Южная рокада – весомый проект дорожного строительства для всей Москвы. По сути, рокада является дублером МКАД и Третьего транспортного кольца», - сказал Загрутдинов.
Полностью завершить работы планируется в IV квартале этого года, общая готовность Южной рокады составляет 89%.
Еще один крупный объект – это транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и с улицей Капотня, которая является продолжением рокады. Там, по словам Загрутдинова, работы выполнены на 72%.
Кроме того, масштабные работы проводятся на десятом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД).
«Его мы также планируем открыть в этом году. Он завершит формирование МСД за пределами МКАД на юге столицы и обеспечит его максимальную эффективность за счет соединения с Симферопольским шоссе и новой транспортной артерией ТиНАО – скоростной а/д «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», - отметил Загрутдинов.
Среди особенностей строительства он отметил, что возведение тоннеля под МКАД ведется закрытым способом без прекращения движения.
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