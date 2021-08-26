В Москве расширят меры поддержки молодежи в сфере занятости
Меры поддержки молодежи в сфере занятости распространят на жителей Москвы в возрасте до 35 лет. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее участниками программы мер поддержки молодежи могли стать горожане в возрасте до 30 лет, напоминает журнал «Профиль».
Испытывающие трудности в поиске работы молодые люди могут рассчитывать на временное трудоустройство, отмечает РИА ФАН. При наличии профессионального образования и отсутствии опыта работы по специальности в течение года после выпуска молодые москвичи могут участвовать в специальных программах молодежной практики.
В 2020 году более 50 тысяч горожан в возрасте до 30 лет нашли работу с помощью службы занятости. В мэрии столицы уверены, что расширение мер поддержки поможет трудоустроить большее число молодых людей.
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