В Москве прошел последний розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования
Последний розыгрыш призов в рамках акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов» состоялся в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Определение победителей происходило путем случайного выбора из всех москвичей, проголосовавших онлайн на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино с 20:01 18 сентября до 20:15 19 сентября», — отмечается в сообщении.
В последний день акции среди москвичей разыграли 37,5 тысячи призов: 6 однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить на благотворительность или покупки у компаний-партнеров.
Как уточнили в мэрии, за три дня победителями стали более 250 тысяч горожан.
Электронное голосование в рамках выборов в Госдуму, Мосгордуму и муниципальных депутатов в Щукино состоялось в Москве 17-19 сентября.
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