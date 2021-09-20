В Москве прошел последний розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования

Последний розыгрыш призов в рамках акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов» состоялся в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Определение победителей происходило путем случайного выбора из всех москвичей, проголосовавших онлайн на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино с 20:01 18 сентября до 20:15 19 сентября», — отмечается в сообщении.

В последний день акции среди москвичей разыграли 37,5 тысячи призов: 6 однокомнатных квартир, 25 автомобилей, а также 10, 25, 50 и 100 тысяч призовых баллов, которые можно потратить на благотворительность или покупки у компаний-партнеров.

Как уточнили в мэрии, за три дня победителями стали более 250 тысяч горожан.

Электронное голосование в рамках выборов в Госдуму, Мосгордуму и муниципальных депутатов в Щукино состоялось в Москве 17-19 сентября.

