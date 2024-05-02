В Москве продолжается благоустройство московского городского вокзала Шелепиха

Продолжаются реконструкция около одного километра улично-дорожной сети (УДС) и работы по благоустройству в рамках создания московского городского вокзала Шелепиха. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, проектом предусмотрены строительство и реконструкция 3,4 километра дорог. В частности, будет завершен проезд общей протяженностью 440 метров на Шелепихинском шоссе и съезды на прилегающие улицы.

«Большинство участков завершено, в работе остается около километра УДС», - уточнил глава департамента.

Параллельно ведется формирование системы пешеходных связей. Доступ горожан к жилой застройке и объектам социальной и транспортной инфраструктуры, – до станции «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро, станциям МЦК и МЦД, – будет более удобным и безопасным, обещают столичные власти.

Это станет возможным благодаря новым пешеходным переходам, светофорам и освещенным тротуарам. На прилегающей территории высадят два гектара газона и новые деревья.

