В Москве продолжается благоустройство московского городского вокзала Шелепиха
Продолжаются реконструкция около одного километра улично-дорожной сети (УДС) и работы по благоустройству в рамках создания московского городского вокзала Шелепиха. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, проектом предусмотрены строительство и реконструкция 3,4 километра дорог. В частности, будет завершен проезд общей протяженностью 440 метров на Шелепихинском шоссе и съезды на прилегающие улицы.
«Большинство участков завершено, в работе остается около километра УДС», - уточнил глава департамента.
Параллельно ведется формирование системы пешеходных связей. Доступ горожан к жилой застройке и объектам социальной и транспортной инфраструктуры, – до станции «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро, станциям МЦК и МЦД, – будет более удобным и безопасным, обещают столичные власти.
Это станет возможным благодаря новым пешеходным переходам, светофорам и освещенным тротуарам. На прилегающей территории высадят два гектара газона и новые деревья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru