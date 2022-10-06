В Москве продадут землю под строительство досугового центра

Культурно-досуговой центр появится на Сиреневом бульваре в Москве. Власти выставили на продажу земельный участок площадью 215 соток под строительство объекта, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Там можно разместить музей, выставочный зал, художественную галерею, дом культуры, библиотеку, кинотеатр, театр, планетарий, торгово-развлекательный комплекс с паркингом. Разрешенная площадь объекта – до 153,8 тысячи квадратных метров», – рассказал Иван Щербаков.

Земельный участок расположен в Северном Измайлово и имеет удобные съезды на Щелковское шоссе, Северо-Восточную хорду, а рядом расположены станция метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив». В пешей доступности Измайловский кремль, парк.

На участие в торгах могут заявиться все желающие. С победителем будет заключен договор аренды земли на 10,8 лет. Сам объект будет в собственности предпринимателя, а также он может воспользоваться исключительным правом на приобретение участка, на котором расположен объект.

