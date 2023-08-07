В Москве построят спорткомплекс для волейбольной школы «Ника»
Для школы олимпийского резерва №65 «Ника» в Текстильщиках, которая является одной из ведущих волейбольных школ Москвы, построят спортивный комплекс. Об этом рассказал «Комсомольской правде» руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
На сегодняшний день объект готов на 90 процентов, фактически нам нем идет благоустройство территории. Общая площадь комплекса – более 7500 квадратных метров, здание находится по адресу Волжский бульвар, владение 8.
Комплекс вместит в себя игровой зал с трансформирующимися перегородками для волейбола на три площадки, трибуны на 300 человек, тренажерный зал и бассейн.
Загрутдинов также напомнил о словах мэра Москвы Сергея Собянина, который ранее отмечал, что строительство спортивных сооружений является важным направлением для города. Власти направляют силы на формирование культа здорового образа жизни у горожан, тем самым способствуя увеличению продолжительности жизни столичных любителей спорта.
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