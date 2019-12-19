В Москве построят десятки новых станций метро

Десятки новых станций метро будут открыты в Москве в ближайшие годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления с отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме.

По словам градоначальника, будет также запущена Большая кольцевая линия, которая должна разгрузить действующие системы метро.

Собянин напомнил о том, что с 2011 года в Москве было построено более 80 новых станций метро и так называемого наземного метро - Московского центрального кольца (МЦК).

В нынешнем году также начали работать два первых маршрута Московских центральных диаметров - «Нахабино-Подольск» и «Одинцово-Лобня». По словам Собянина, это новый вид общественного транспорта – наземное метро.

Мэр отметил, что цель активного расширения схемы метро – обеспечить всех москвичей шаговым доступом к рельсовому транспорту.



