В Москве построят десятки новых станций метро
Десятки новых станций метро будут открыты в Москве в ближайшие годы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления с отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме.
По словам градоначальника, будет также запущена Большая кольцевая линия, которая должна разгрузить действующие системы метро.
Собянин напомнил о том, что с 2011 года в Москве было построено более 80 новых станций метро и так называемого наземного метро - Московского центрального кольца (МЦК).
В нынешнем году также начали работать два первых маршрута Московских центральных диаметров - «Нахабино-Подольск» и «Одинцово-Лобня». По словам Собянина, это новый вид общественного транспорта – наземное метро.
Мэр отметил, что цель активного расширения схемы метро – обеспечить всех москвичей шаговым доступом к рельсовому транспорту.
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