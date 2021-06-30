В Москве подвели итоги заявочной кампании конкурса грантов для НКО

Заявочная кампания на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) столицы завершилась, всего поступило более 870 заявок по 12 номинациям, сообщается на официальном сайте главы города.

«В этом году НКО подали 872 заявки. Больше всего из них, как и год назад, мы получили в номинации «Молодежь Москвы» - 182. На гранты в номинации «Наше наследие» претендуют 123 проекта и еще 106 - на поддержку города в категории «ЗОЖ и спорт». В пятерку лидеров по числу заявок также вошли номинации «Семейная Москва» и «Творческая Москва», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Участников для подготовки к конкурсу приглашали пройти экспресс-курс образовательной программы «НКО Лаб» из 13 вебинаров. Также желающие могли присоединиться к «Мастерской проектов», состоящей из 25 онлайн и офлайн мастер-классов. Мероприятия провели эксперты в области социального проектирования, волонтерства, экономики и финансов, менеджмента, управления персоналом.

Конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО проводится ежегодно, за последние пять лет гранты получили более тысячи организаций. В текущем году в конкурсе представлены номинации «Добровольчество и волонтерство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Экология мегаполиса», «Молодежь Москвы», «Безопасная Москва», «Наше наследие», «ЗОЖ и спорт», «Гражданские инициативы», «Городские инновации», «Творческая Москва», «Медиа Москва». Общая сумма грантов — 400 млн рублей.

Поступившие заявки до 13 июля пройдут проверку на соответствие условиям конкурса, список допущенных к конкурсу проектов будет опубликован 17 июля. Зарегистрированные более года назад НКО могут претендовать на гранты до 5 млн рублей, работающие более шести месяцев — до 500 тысяч рублей.

