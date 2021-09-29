В Москве подсчитали всех уток

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» провели летний учет выводков водоплавающих птиц на природных территориях столицы, согласно которому в Москве появилось более 1,1 тысячи птенцов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что все лето на природных территориях проходили учеты выводков водоплавающих птиц «Летняя утиная перепись-2021».

«Летом на природных территориях в 223 выводках появилось 1 тыс. 189 птенцов. Среди них кряква - 173 выводка и 964 утенка, огари - 16 выводков и 102 утенка, камышница - 15 выводков и 52 утенка, и другие», — сообщили в департаменте природопользования.

Кроме того, в столице вывели птенцов водоплавающие, занесенные в Красную книгу Москвы, в том числе озерная чайка, сизая чайка, крачка.

