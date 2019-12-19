В Москве обеспечены площадки для реализации первой волны реновации жилья

Первая волна программы реновации жилого фонда в Москве полностью обеспечена стартовыми площадками, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы градоначальник рассказал, что на данный момент в мегаполисе утверждена 431 «стартовая» площадка реновации, что позволяет полностью обеспечить первую волну программы.

«Сегодня подобраны стартовые площадки почти на 6 млн кв. метров, подобрали столько площадок для конкретного проектирования и строительства, которые позволяют реализовать полноценную первую волну. Это означает, что программа градостроительная уже обеспечена; можно не сомневаться, что она будет запущена и примерно в эти сроки, которые декларируют, будет исполнена, это очень важно», - сказал Собянин.

По словам мэра, перед правительством стоит очень непростая задача: за 15 лет необходимо предоставить квартиры одному миллиону москвичей. Причем условием в тех же районах, где они сейчас проживают. Также требуется соблюсти все требования по высотности, плотности застройки новых кварталов и обеспечить их социальными объектами.

Собянин подчеркнул, что одна из приоритетных задач городского правительства - создание комфортной городской среды, комплексное развитие районов.

Высота двух третей зданий по программе реновации составляет около 14 этажей. Дома выше 25 этажей составляют около 2% от общего числа строящихся по реновации зданий.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в Москве 1 августа 2017 года. Расселить планируется более 350 тыс. квартир. В программу включено более 5 тыс. домов.

Сейчас ведется строительство и проектирование 215 домов, 49 уже построены, в 45 из них идет переселение жителей.

