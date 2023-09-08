В Москве на торги выставили три участка, предназначенных для автосервисов

В Москве на торги выставили три земельных участка под размещение некапитальных объектов автообслуживания. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, участки площадью от 328 до 578 квадратных метров размещены в Северном, Северо-Восточном и Троицком административных округах столицы, и предназначены для размещения автосервисов.

«С победителями аукционов будут подписаны соглашения сроком на 10 лет, после чего им предстоит в течение года установить некапитальные объекты площадью до 250 квадратных метров», – рассказал глава департамента.

Он также добавил, что принять участие в торгах могут все желающие, заявки принимаются до 15 сентября.

Первый земельный участок расположен в Прибрежном районе, второй находится на Дмитровском шоссе, а третий - в деревне Киселево поселения Кленовского на юге Москвы.

Открытые аукционы пройдут 19 сентября. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва – город, развивающий предпринимательство. В нём регулярно выставляется на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы.

