В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары, сообщает ТАСС.
По данным Гидрометцентра, днём 7 июля в Москве ожидается до 31 градуса тепла. Синоптики напомнили, что при оранжевом уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
В МЧС рекомендуют в жаркую погоду больше находиться в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в столицу вернётся жара, сообщает RT. По её словам, температура воздуха за счёт солнечного прогрева будет повышаться практически с каждым днём.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru