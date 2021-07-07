В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары, сообщает ТАСС.

По данным Гидрометцентра, днём 7 июля в Москве ожидается до 31 градуса тепла. Синоптики напомнили, что при оранжевом уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

В МЧС рекомендуют в жаркую погоду больше находиться в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в столицу вернётся жара, сообщает RT. По её словам, температура воздуха за счёт солнечного прогрева будет повышаться практически с каждым днём.

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ФОТО: РИА Новости
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