В Московском регионе введут систему талонов на выгрузку стройотходов

Правительства Подмосковья и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения со строительными отходами.

Соглашение определяет механизм сбора и утилизации мусора ре территории двух регионов.

Перевозка мусора будет происходить только с помощью электронных талонов, система их выдачи заработает с 1 июня, а с 1 сентября все нарушители начнут получать штрафы за незаконные свалки строительного мусора, передает «Радио1».



