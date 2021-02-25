В Московском регионе введут систему талонов на выгрузку стройотходов

Правительства Подмосковья и Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения со строительными отходами.

Соглашение определяет механизм сбора и утилизации мусора ре территории двух регионов.

Перевозка мусора будет происходить только с помощью электронных талонов, система их выдачи заработает с 1 июня, а с 1 сентября все нарушители начнут получать штрафы за незаконные свалки строительного мусора, передает «Радио1».


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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