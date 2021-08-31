В Московской области начала работать транспортная развязка «Ложки – Есипово»

Транспортная развязка «Ложки – Есипово» начала работать в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

«Это развязка, которую мы сегодня с вами откроем для того, чтобы экономить, наверное самое дорогое, что у нас есть в жизни – наше время. Время, которое позволяет делать всё быстрее, удобнее, комфортнее, меняет качество нашей жизни», - цитирует «Радио 1» речь губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва на открытии развязки.

Предприниматель, резидент парка «Есипово» Дмитрий Каленик также прокомментировал открытие новой дорожной развязки, отметив, что улучшение дорожных условий повлечет за собой снижение издержек для предпринимателей. «Для бизнеса это очень большое дело, потому что коммерческий транспорт – это деньги. Каждый простой, каждая минута, задержки недопустимы. Эта развязка – очень хорошо для всех», - резюмировал Каленик.

Строительство развязки закончилось 20 августа. По данным руководства области, дорога разгрузит Каширское шоссе, трассу М4 «Дон» и Павелецкое направление МЖД.