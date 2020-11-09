В Мосгордуме поддержали законопроект о льготной категории «дети войны»

Комиссия Московской городской Думы по экономической и социальной политике в ходе заседания поддержала законопроект об установлении в столице льготной категории «дети войны».

Проект был предложен фракцией «Единая Россия». По словам депутата Мосгордумы Людмилы Гусевой, планируется внесение изменений в уже имеющийся столичный закон «О мерах социальной поддержки отдельной категории жителей города Москвы» в связи с установлением новой категории жителей города «дети войны».

Отмечается, что изменения нацелены на повышение уровня жизни граждан, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Согласно законопроекту, предлагается законодательно закрепить категорию «дети войны» для жителей Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, а также определить меры социальной поддержки для данной категории граждан.

В частности, дети войны будут ежемесячно получать денежную выплату от города. Её размер определят в соответствии с законом о бюджете Москвы на соответствующий год.

Кроме того, для граждан будут предусмотрены льготы на проезд в городском и пригородном транспорте, право на бесплатное санаторно-курортное лечение, а также возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно железнодорожным транспортом.

Также законопроект устанавливает право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, преимущественное право на приём в организации стационарного и полустационарного социального обслуживания, приём вне очереди в организациях соцобслуживания на дому. Кроме того, гражданам категории «дети войны» будет доступно преимущество при вступлении в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.

Планируется, что новый законопроект вступит в силу 1 января 2021 года.

