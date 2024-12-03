В многоквартирном доме в Саратове обрушилась лестница
Лестничный пролет обрушился в многоквартирном доме в Саратове, возбуждено дело об оказании некачественных услуг. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным ведомства, инцидент произошел в аварийном доме в 1-м Кавказском тупике. При обрушении никто не пострадал.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)... Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и дачу правовой оценки действиям ответственных лиц», — подчеркнули в СК.
На представленных ведомством кадрах с места происшествия видно, что полностью разрушен лестничный марш в подъезде от входа до первого этажа.
По данным прокуратуры региона, причиной ЧП мог стать износ лестничного пролета. Специалисты уже приступили к работам по устройству нового марша.
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