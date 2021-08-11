В Минкультуры назвали самые креативные регионы России

Министерство культуры РФ назвало самые креативные регионы России, отправившие больше всего творческих заявок в Президентский фонд культурных инициатив.

Самыми активными стали 18 регионов, направивших более 200 заявок.

В их числе Москва, Санкт-Петербург, Московская, Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Свердловская и Тюменская области, Якутия, Татарстан, Удмуртия, Башкирия, Краснодарский, Красноярский и Пермский край, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В финал конкурса прошли более 12 тысяч проектов из 83 регионов страны. В числе самых популярных тем оказались образование и наставничество, организация фестивалей и креативная индустрия, в том числе в области дизайна, новых медиа, мультимедиа технологий, игр, кино, театра, музыки и моды. При этом общая смета проектов превысила 84 миллиарда рублей.

