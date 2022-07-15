В МАРХИ появятся два новых корпуса

На территории Московского архитектурного института (МАРХИ) появятся два новых корпуса площадью около 3 тысяч кв.м.

«Один из учебных корпусов будет построен на месте здания гаража и частично сохранит свою функцию — стоянка переместится на подземный уровень. Над ней построят двухэтажный корпус, в котором расположатся мастерские и учебные кабинеты», - сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

По ее словам, во втором здании разместятся дипломные аудитории. Оно будет пятиэтажным.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что развитие ведущего архитектурного вуза РФ идет в современных трендах.

«Современные вузы в большинстве своем развиваются как кампусы, и хорошо, что у МАРХИ есть возможность двигаться в этом направлении. Это ведущий архитектурный вуз страны, и мы все желаем ему максимального прогресса», - сказал Кузнецов.

В настоящее время на территории МАРХИ расположены пять зданий, построенных с 1796 по 1957 год. Новые здания будут построены в глубине территории вуза со стороны Московского Дома художника и доходного дома Третьяковых.

