В Магадане построили высокотехнологический областной родильный дом
Госкорпорация «Ростех» построила и оснастила новый областной роддом в Магадане площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Медучреждение рассчитано на 80 стационарных мест. Здесь будут сосредоточены ключевые службы родовспоможения Магадана.
В посвященной окончанию строительства церемонии участвовали гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор региона Сергей Носов. В медучреждении также будут обслуживать жителей соседних регионов. Его штат составляет порядка 600 сотрудников.
Чемезов огласил приветственное письмо президента России Владимира Путина. «Во многом благодаря современным технологиям магаданские медики смогут работать в контакте с опытными коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени академика В. И. Кулакова. Для отдаленного региона такая солидная профессиональная поддержка имеет особое значение», – подчеркнул глава государства.
Губернатор Магаданской области назвал открытие современного высокотехнологичного перинатального центра долгожданным событием для области. «Изначально мы рассчитывали, что новый родильный дом будет обслуживать жителей Магаданской области. Но рядом с нами Восточная Якутия и Чукотка, а ближайший центр с таким уровнем оснащения – в Новосибирске. Поэтому мы будем рады видеть здесь всех», — добавил он.
Доля отечественного оборудования в роддоме превысила рекордные 82%. По словам Чемезова, впервые строительство, оснащение и долгосрочное обслуживание комплекса были объединены в рамках единой модели.
В свою очередь гендиректор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин заявил, что комплекс оснащен передовым оборудованием для анестезии, реанимации, гинекологии и неонатологии, пациенты смогут воспользоваться лучшими российскими технологиями. Генеральным подрядчиком выступил Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.
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