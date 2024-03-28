В ЛНР запретили розничную торговлю алкоголем в прифронтовых районах
Розничную торговлю алкоголем вне точек общественного питания запретили в Кременском и Сватовском муниципальных округах, в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке. Соответствующий указ подписал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, документ опубликован на сайте руководителя региона.
«Установить на территории Кременского и Сватовского... округов, а также городских округов город Лисичанск, город Рубежное и город Северодонецк... полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением ... алкогольной продукции, не относящейся к спиртным напиткам, при оказании услуг общественного питания», — отмечается в указе.
Контролировать выполнение документа будут командующий 2-м армейским корпусом 8-й общевойсковой армии Южного военного округа и глава МВД республики.
Ранее Леонид Пасечник сообщил, что власти ищут способ национализировать 22 тысячи квартир и домов, оставленных собственниками, коммунальные платежи за которые не оплачивают с 2014 года, пишет RT.
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