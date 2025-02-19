В летевшем в Норильск самолете сработала сигнализация о сбое давления
Сигнализация о сбое давления сработала в самолете авиакомпании «НордСтар», летевшем из Красноярска в Норильск. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Сегодня около 7.00 (03.00 мск) местного времени при выполнении рейса на воздушном судне... по маршруту Красноярск – Норильск зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в системе поддержания давления в салоне самолета», — рассказали в надзорном ведомстве.
На борту лайнера находились 156 пассажиров, в том числе восемь детей. Рейс совершил посадку в аэропорту назначения в штатном режиме.
Специалисты организовали техническую ревизию состояния систем самолета.
Ранее в Хабаровске у самолета, который должен был вылететь в Челябинск, сработала сигнализация открытой двери, лайнеру пришлось вернуться с исполнительного старта взлетно-посадочной полосы на место стоянки, напоминает Ura.ru.
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