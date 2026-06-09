В лагере под Калининградом норовирусом заразились 27 детей

Двое взрослых и 27 детей заболели норовирусом в подразделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Зеленоградском округе в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Норовирус выявили у работника пищеблока в Красноярске после заражения 35 кадетов

«В подразделении детского оздоровительного лагеря... норовирусом заразились 27 детей и двое взрослых сотрудников лагеря», - указано в сообщении.

Ранее стало известно о вспышке кишечной инфекции в структурном подразделении лагеря, детско-юношеской спортивной школе. Из-за ЧП смену завершили досрочно. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали пробы питьевой воды и смывы из объектов внешней среды, пробы сырья и готовых блюд. Кроме того, был проведен отбор биологического материала от персонала пищеблока.

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ФОТО: РИА Новости
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