В лагере под Калининградом норовирусом заразились 27 детей
Двое взрослых и 27 детей заболели норовирусом в подразделении детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Зеленоградском округе в Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
«В подразделении детского оздоровительного лагеря... норовирусом заразились 27 детей и двое взрослых сотрудников лагеря», - указано в сообщении.
Ранее стало известно о вспышке кишечной инфекции в структурном подразделении лагеря, детско-юношеской спортивной школе. Из-за ЧП смену завершили досрочно. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали пробы питьевой воды и смывы из объектов внешней среды, пробы сырья и готовых блюд. Кроме того, был проведен отбор биологического материала от персонала пищеблока.
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