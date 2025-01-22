В Кузбассе возбудили дело после обрушения снега с крыши дома

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, возбудили после обрушения снега с крыши жилого дома в Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Ранее стало известно, что в поселке Шерегеш снег сошел с крыши на людей и припаркованные автомобили, напоминает РЕН ТВ. По данным СМИ, пострадали две женщины и ребенок. При этом власти Таштагольского района заявили, что обошлось без пострадавших и материального ущерба.

После ЧП правоохранители провели доследственную проверку.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — указали в Следкоме.

Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего.

