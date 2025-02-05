В Кузбассе кассир кондитерской фабрики похитила 36 млн рублей

Кассир фабрики по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Кемеровской области похитила 36 млн рублей, ей может грозить до десяти лет заключения по статье «Присвоение или растрата». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Главный бухгалтер организации обнаружила пропажу денег, после чего руководство обратилось в правоохранительные органы. Было установлено, что работница фабрики, занимавшая должность кассира, присвоила более 36 млн рублей из кассы.

Фигурантка в течение трех лет неоднократно получала наличные от контролеров инкассаторской службы, но не вносила в бухгалтерскую отчетность данные о поступивших доходах и присваивала средства. За это время семья женщины купила квартиру, машины и путевки на отдых за рубежом. Правоохранители арестовали имущество фигурантки стоимостью свыше 7 млн рублей.

«Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы города Кемерово... Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата"», — подчеркнули в ГУ МВД.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее в Екатеринбурге неизвестный ворвался в отделение банка и похитил около 7 млн рублей, напоминает Ura.ru.

