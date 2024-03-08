В Курской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность
В Белгородской и Курской областях звучат сигналы ракетной опасности. Об этом сообщили в своих Telegram-каналах губернаторы регионов.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение в 11:16 (мск). Ракетная опасность действует в Белгороде и Белгородском районе, уточнил он.
Губернатор Курской области Роман Старовойт разместил пост о ракетной опасности в Железногорске, где находится Михайловский горно-обогатительный комбинат, через четыре минуты после публикации белгородского коллеги - в 11:20 (Мск).
«Железногорск: ракетная опасность!» - предупредил жителей Старовойт.
Губернаторы напомнили гражданам, как вести себя во время ракетной опасности дома и на улице, отмечает телеканал «360».
Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Как проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, произошло это в Яковлевском городском округе после трёх часов дня 7 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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