В Курской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сообщение в 11:16 (мск). Ракетная опасность действует в Белгороде и Белгородском районе, уточнил он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт разместил пост о ракетной опасности в Железногорске, где находится Михайловский горно-обогатительный комбинат, через четыре минуты после публикации белгородского коллеги - в 11:20 (Мск).

«Железногорск: ракетная опасность!» - предупредил жителей Старовойт.

Губернаторы напомнили гражданам, как вести себя во время ракетной опасности дома и на улице, отмечает телеканал «360».

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Как проинформировал губернатор Вячеслав Гладков, произошло это в Яковлевском городском округе после трёх часов дня 7 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».