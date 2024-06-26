В Курске одиннадцать человек отравились морепродуктами

Одиннадцать человек отравились, по предварительным данным, морепродуктами в Курске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

Отмечается, что в числе пострадавших 16-летний подросток. Восемь человек госпитализировали в областную инфекционную больницу с диагнозом «кишечная инфекция», они находятся в состоянии средней тяжести.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи острой кишечной инфекции зафиксировали у 11 человек, употреблявших рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из курских заведений общепита. Специалисты ведомства отобрали пробы продукции и сырья, обследовали персонал и санитарное состояние объекта и из-за выявленных нарушений вынесли запрет на осуществление деятельности заведения.

Ранее в Костромской области умер мужчина, который употреблял приобретенный готовый салат лобио во время поездки в Нижний Новгород, известно, что у умершего диагностировали ботулизм, пишет RT.

