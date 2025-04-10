В Курске назначили исполняющего обязанности главы города

Исполняющим обязанности главы Курска стал экс-замглавы городской администрации Сергей Котляров. Об этом сообщило Курское городское собрание.

Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий бывшего градоначальника Игоря Куцака.

«Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации... Котлярова Сергея Александровича временно до вступления в должность вновь избранного главы города Курска, с его согласия», - указали в собрании.

Ранее Куцак ушел в отставку по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новость
ТЕГИ:НазначениеКурск

Горячие новости

Все новости

партнеры