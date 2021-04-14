В Крыму вырос уровень заболеваемости COVID-19
Уровень заболеваемости коронавирусом в Крыму удвоился за две недели, передает РИА Новости.
На 50% выросло число заболевших среди пожилых старше 60 лет. За прошедшую неделю в республике подтверждено 645 случаев COVID-19.
За прошедшие сутки в России подтвердили 8 326 новых заражений коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее в стране зафиксировали 8 173 случая заболевания. Общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 666 209.
За минувшие 24 часа от инфекции вылечились 9 447 жителей страны, всего в России зарегистрировано 4 291 223 выздоровевших. Согласно данным оперштаба, за последние сутки медики подтвердили 399 смертей от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии составляет 104 000. Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 остаются Москва (1837), Санкт-Петербург (712) и Московская область (568).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru