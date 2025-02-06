В Крыму установили четыре дополнительных праздничных выходных

Дополнительные нерабочие праздничные дни установили в Крыму в 2025 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Так, 31 марта в республике станет выходным в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля — в связи с праздником Пасхи, 6 июня — из-за Курбан-байрама, 9 июня — в связи с Днем Святой Троицы.

«Соответствующий указ опубликован на портале Правительства Республики Крым», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Между тем директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что в текущем году россиян ожидает лишь одна шестидневная рабочая неделя— с 27 октября по 1 ноября, пишет Ura.ru.

