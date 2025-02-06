В Крыму установили четыре дополнительных праздничных выходных
Дополнительные нерабочие праздничные дни установили в Крыму в 2025 году. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Так, 31 марта в республике станет выходным в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля — в связи с праздником Пасхи, 6 июня — из-за Курбан-байрама, 9 июня — в связи с Днем Святой Троицы.
«Соответствующий указ опубликован на портале Правительства Республики Крым», — написал Аксенов в Telegram-канале.
Между тем директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что в текущем году россиян ожидает лишь одна шестидневная рабочая неделя— с 27 октября по 1 ноября, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru