В Крыму открыли новую дорогу к морю в обход города Саки и центра Евпатории
В Крыму открыли движение по новой четрехполосной дороге протяженностью свыше 60 километров от Симферополя до западного побережья полуострова в Симферополь-Евпатория-Мирный. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Трасса проложена в обход города Саки и центра Евпатории и является ответвлением от трассы «Таврида». Новый маршрут существенно сократит время пути к морю, отметил Аксенов.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный с обходом соленого озера Сасык-Сиваш проводилось с 2021 года. На новой дороге также есть восемь транспортных развязок и 17 путепроводов. Стоимость строительства трассы составила больше 48 миллиардов рублей.
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