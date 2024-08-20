В Крыму открыли новую дорогу к морю в обход города Саки и центра Евпатории

В Крыму открыли движение по новой четрехполосной дороге протяженностью свыше 60 километров от Симферополя до западного побережья полуострова в Симферополь-Евпатория-Мирный. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Трасса проложена в обход города Саки и центра Евпатории и является ответвлением от трассы «Таврида». Новый маршрут существенно сократит время пути к морю, отметил Аксенов.

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный с обходом соленого озера Сасык-Сиваш проводилось с 2021 года. На новой дороге также есть восемь транспортных развязок и 17 путепроводов. Стоимость строительства трассы составила больше 48 миллиардов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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