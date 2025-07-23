В Крыму операторы связи подверглись DDoS-атаке
23 июля 202511:38
Операторы связи в Крыму подверглись DDoS-атаке. Об этом сообщило министерство внутренней политики, информации и связи региона.
«Осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи», - отметили в ведомстве.
Специалисты проводят необходимые мероприятия. Министерство предупредило, что ряд сервисов могут быть периодически недоступны абонентам.
Ранее кибератаке подверглись сайт и мобильное приложение РЖД, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru