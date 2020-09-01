В Крыму назвали «отпиской» ответ ООН Поклонской по водной блокаде

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Три месяца назад депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отправила во всемирную организацию обращение с призывом осудить водную блокаду полуострова и принять меры по возобновлению подачи воды. Ответ пришел только сегодня.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что это всего лишь формальность. По его словам, Россия решит проблему своими силами.

«Это все пустые слова. Неужели то, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал не знает ООН? Знает! Так что все это отписка. Проблему подачи воды по этому каналу в этом году, впрочем, как и в следующем, даже вмешательство международных структур дело не решит. Обеспечение Крыма водой - проблема, существующая много лет. Но следует признать, что ситуация этого года - одна из самых сложных за последнее десятилетие. Мы решаем эту проблему без подачи воды по Северо-Крымскому каналу и в ближайшие год-два-три обязательно обеспечим полуостров водой», - пообещал парламентарий.

Поклонская ранее сообщила, что лично ей предложили сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН по этому вопросу.

«Приятно удивлена конструктивной реакцией», - написала Поклонская в своем аккаунте в «Инстаграме». Она добавила, что уже обратилась к главе Крыма Сергею Аксёнову за дополнительной информацией для ООН.