В Крыму назвали «отпиской» ответ ООН Поклонской по водной блокаде
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил НСН, что проблему водообеспечения полуострова Россия решит в ближайшие годы без вмешательства ООН.
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма. Три месяца назад депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская отправила во всемирную организацию обращение с призывом осудить водную блокаду полуострова и принять меры по возобновлению подачи воды. Ответ пришел только сегодня.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что это всего лишь формальность. По его словам, Россия решит проблему своими силами.
«Это все пустые слова. Неужели то, что Украина перекрыла Северо-Крымский канал не знает ООН? Знает! Так что все это отписка. Проблему подачи воды по этому каналу в этом году, впрочем, как и в следующем, даже вмешательство международных структур дело не решит. Обеспечение Крыма водой - проблема, существующая много лет. Но следует признать, что ситуация этого года - одна из самых сложных за последнее десятилетие. Мы решаем эту проблему без подачи воды по Северо-Крымскому каналу и в ближайшие год-два-три обязательно обеспечим полуостров водой», - пообещал парламентарий.
Поклонская ранее сообщила, что лично ей предложили сотрудничество с Департаментом полевых операций и технического сотрудничества Управления ООН по этому вопросу.
«Приятно удивлена конструктивной реакцией», - написала Поклонская в своем аккаунте в «Инстаграме». Она добавила, что уже обратилась к главе Крыма Сергею Аксёнову за дополнительной информацией для ООН.
«Разве может любая международная организация обеспечить поставку воды в Крым? Или может реально заставить Украину открыть Северо-Крымский канал? Нет», - считает член Совфеда от Крыма.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После того как полуостров стал частью России, подача воды в регион Киевом была прекращена в одностороннем порядке. В последние годы вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ и бурения скважин, а также добычи питьевой воды из подземных источников.
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