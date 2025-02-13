В Крыму национализируют новый пакет имущества украинских олигархов

Крым подготовил новый пакет имущества украинских олигархов, подлежащего национализации, в ближайшее время Государственный совет республики примет соответствующее решение. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

В перечень вошли 114 наименований, включающих свыше 720 объектов движимого и недвижимого имущества.

«Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

Кроме того, планируется национализировать имущество ряда граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред Крыму и России.

Ранее в регионе национализировали активы ряда украинских политиков и олигархов, средства от продажи такого имущества направляют на строительство социальных объектов и поддержку участников специальной военной операции на Украине, пишет Ura.ru.

