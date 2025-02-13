В Крыму национализируют новый пакет имущества украинских олигархов
Крым подготовил новый пакет имущества украинских олигархов, подлежащего национализации, в ближайшее время Государственный совет республики примет соответствующее решение. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
В перечень вошли 114 наименований, включающих свыше 720 объектов движимого и недвижимого имущества.
«Среди наиболее известных крымчанам и крупных организаций, которые подлежат национализации, — АО "Пивобезалкогольный комбинат Крым", ООО "Дельфинарий Немо", объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО "Сакские минеральные воды", ООО "Санаторно-курортный комплекс "Зеленый мыс" в Алупке», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
Кроме того, планируется национализировать имущество ряда граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред Крыму и России.
Ранее в регионе национализировали активы ряда украинских политиков и олигархов, средства от продажи такого имущества направляют на строительство социальных объектов и поддержку участников специальной военной операции на Украине, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск призвал США не вмешиваться в дела других стран
- Мать освобожденного в США Винника рассказала о его жизни после задержания в Греции
- В Бразилии при пожаре на швейной фабрике пострадал 21 человек
- Илон Маск призвал избавляться от многочисленных ведомств, как от сорняков
- Агент Меньшикова опровергла сообщения об онкологии у актера
- Цены на тихоокеанскую сельдь снизились на 20%
- Турпоток в Россию из-за рубежа вырос на 18%
- В Крыму национализируют новый пакет имущества украинских олигархов
- «На 25% дороже»: В России цены тюльпанов приблизились к розам
- Свыше 100 землетрясений за сутки зарегистрировали на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru