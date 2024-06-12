В Крыму национализировали активы украинской певицы Джамалы

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество... Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников», — рассказал политик.

Константинов напомнил, что украинскую исполнительницу объявили в розыск за распространение фейков о ВС России, также против нее было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Крыму национализировали квартиру семьи украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, активы бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и ряда других политиков и олигархов.

Ранее Владимир Константинов сообщил, что национализация украинских активов принесла в бюджет Крыма более 2,1 млрд рублей, напоминает 360.ru.

