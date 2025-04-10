В Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ
Строительство двух новых водохранилищ в Крыму для снабжения Алуштинского и Ялтинского регионов начнется в текущем году. Об этом заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
«Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы», - рассказал руководитель региона.
По словам Аксенова, на строительство уйдет около полутора лет. На эти цели выделили 22,4 млрд рублей. Водохранилища позволят снять риски водоснабжения Ялты и Алушты.
Как ожидается, Солнечногорское водохранилище для снабжения Алушты появится на реке Улу-Узень Восточный, Мартовское для водоснабжения Ялты - на реке Марта.
Ранее Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму благоустроят 77 общественных территорий и мест массового отдыха, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России началась работа над фильмами «Бородино» и «Герой нашего времени»
- В ДТП в Свердловской области пострадали семь человек
- Российско-американские переговоры в Стамбуле начнутся в 10:00 10 апреля
- В Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ
- СМИ: Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума
- Украинский беспилотник сбили в Курской области
- Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов
- Учителя обезвредили хулигана, ворвавшегося в школу Челябинска
- Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society
- СМИ: OpenAI подала иск против Илона Маска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru