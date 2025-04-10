В Крыму начнут строительство двух новых водохранилищ

Строительство двух новых водохранилищ в Крыму для снабжения Алуштинского и Ялтинского регионов начнется в текущем году. Об этом заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

«Строительство Мартовского (5,5 миллиона кубометров) и Солнечногорского (8,5 миллиона кубометров) водохранилищ начнется в этом году. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы», - рассказал руководитель региона.

По словам Аксенова, на строительство уйдет около полутора лет. На эти цели выделили 22,4 млрд рублей. Водохранилища позволят снять риски водоснабжения Ялты и Алушты.

Как ожидается, Солнечногорское водохранилище для снабжения Алушты появится на реке Улу-Узень Восточный, Мартовское для водоснабжения Ялты - на реке Марта.

Ранее Сергей Аксенов рассказал, что в Крыму благоустроят 77 общественных территорий и мест массового отдыха, пишет 360.ru.

