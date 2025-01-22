В Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта
Почти 750 тонн грунта и песка, загрязненного мазутом и нефтепродуктами, собрали и вывезли с побережья в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает МЧС.
По данным ведомства, в регионе обследуют более 525 км берега от Керчи до села Портовое, уже очищено около 184 км береговой линии.
«Всего собрано свыше 501 тонны загрязненного песка и грунта; вывезено более 488 тонн; на берегу остается свыше 13 тонн», — указали в МЧС.
При этом в Севастополе обследуют 165 км между поселками Ласпи и Андреевка, здесь собрали и вывезли более 244 тонн песка и грунта.
В ликвидации последствий разлива мазута участвуют свыше 5 тысяч человек и более 670 единиц техники.
Между тем выбросы мазута зафиксировали на побережье Азовского моря в Славянском районе Краснодарского края, пишет Ura.ru.
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