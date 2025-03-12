В Крыму более 8 тысяч человек остались без света из-за аварии

Более 8 тысяч жителей города Саки в Крыму остались без электроснабжения из-за аварии на сетях предприятия «Крымэнерго». Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

«В связи с технологическим нарушением... произошло отключение абонентов в г. Саки», - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.

Как уточнил Воронкин, было обесточено 13 трансформаторных подстанций и 3 778 точек поставок - всего 8 118 человек.

Аварийные бригады ведут восстановительные работы.

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