В Крыму более 8 тысяч человек остались без света из-за аварии
Более 8 тысяч жителей города Саки в Крыму остались без электроснабжения из-за аварии на сетях предприятия «Крымэнерго». Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
«В связи с технологическим нарушением... произошло отключение абонентов в г. Саки», - говорится в сообщении в Telegram-канале чиновника.
Как уточнил Воронкин, было обесточено 13 трансформаторных подстанций и 3 778 точек поставок - всего 8 118 человек.
Аварийные бригады ведут восстановительные работы.
Ранее в Белгородской области 36 населенных пунктов остались без света в результате ударов украинских беспилотников, напоминает РЕН ТВ.
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