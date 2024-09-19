В Красноярском крае введут режим ЧС из-за аномальных осадков
Режим чрезвычайной ситуации введут в Красноярском крае с 20 сентября на фоне аномальных осадков. Об этом сообщил вице-губернатор региона Сергей Пономаренко в Telegram-канале.
Он указал, что в августе в большинстве районов Красноярского края зафиксировали аномальные осадки в несколько месячных норм. На фоне обильных дождей и переувлажнения почвы пострадал урожай аграриев.
«Происходит прорастание зерна. Предварительный объем пострадавших посевов составляет более 17 тыс. га, расчетный размер ущерба более 280 млн рублей», — подчеркнул Пономаренко.
Введение режима ЧС позволит ускорить ликвидацию последствий непогоды, отменить штрафы для аграриев, не достигших целевых показателей урожайности, и предоставить им страховые выплаты, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru