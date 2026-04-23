Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию восстановили. Об этом написала в соцсетях министр экономики республики Дениса Сакова.

«Сегодня с 02.00 (03.00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба"», - указала чиновница.

Сакова подчеркнула, что поступление сырья проходит в соответствии с планом.

Между тем вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Германия с 1 мая лишится доступа к нефти из Казахстана, которая ранее поставлялась по «Дружбе», пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
