Поставки нефти по «Дружбе» в Словакию восстановлены
23 апреля 202609:59
Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию восстановили. Об этом написала в соцсетях министр экономики республики Дениса Сакова.
«Сегодня с 02.00 (03.00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба"», - указала чиновница.
Сакова подчеркнула, что поступление сырья проходит в соответствии с планом.
Между тем вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Германия с 1 мая лишится доступа к нефти из Казахстана, которая ранее поставлялась по «Дружбе», пишет Ura.ru.
