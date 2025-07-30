В Красноярском крае украли 700 тонн снятого с дороги асфальта

Снятый асфальт украли с участка ремонтируемой дороги Красноярск-Енисейск в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом заявили в управлении автомобильных дорог региона.

«В ходе дорожных работ с 16 по 22 июля на 31-м километре был сформирован бурт из 700 тонн сфрезерованного асфальтобетонного покрытия… 23 июля этот материал был похищен неустановленными лицами», - указали в ведомстве.

Управление подчеркнуло, что асфальт был предназначен для дальнейших ремонтных работ. Инцидент расследует полиция края.

Ранее в Ставропольском крае преступная группа украла около 14 тысяч тонн урожая различных сельхозкультур на сумму свыше 150 млн рублей, пишет RT.

