В Красноярском крае обнаружили более тысячи туш диких северных оленей

Более тысячи туш погибших диких северных оленей обнаружили в реке Хатанга на севере Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

«По состоянию на 11 августа поднято из реки и складировано в отдалении от населенного пункта почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Работы по их удалению из водного объекта продолжаются», — приводит сообщение надзорного ведомства ТАСС.

По факту массовой гибели диких животных прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит связь гибели оленей и незаконной охоты.

Накануне МВД сообщило об обнаружении 56 туш оленей на берегу реки Хатанги на Таймыре, напоминает РЕН ТВ. Часть животных имели огнестрельные ранения. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

