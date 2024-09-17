В Красноярском крае девять человек задержали по делу о смерти людей от капельниц
Девять жителей Красноярского края задержали по подозрению в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «МВД Медиа».
По предварительной информации, фигуранты с 2023 года за вознаграждение предлагали свои услуги гражданам с наркотической и алкогольной зависимостью. Злоумышленники применяли психотропные и сильнодействующие средства, оборот которых ограничен в РФ. В результате скончались три человека.
По данным управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, фигуранты оказывали незаконные услуги по выводу из абстинентного синдрома и вводили растворы с лекарственными препаратами капельным способом, пишет RT.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков красноярского ГУ МВД задержали девять подозреваемых в Красноярске, Сосновоборске, Канске, Железногорске.
«В ходе обысков по местам их проживания изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и денежные средства. Следственными органами возбуждено уголовное дело», — рассказала Волк.
Правоохранители решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, точное число потерпевших от их действий устанавливается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Куринный допустил запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года
- СМИ: Совершивший покушение на Трампа хотел напасть на Путина и Ким Чен Ына
- В Красноярском крае девять человек задержали по делу о смерти людей от капельниц
- СМИ: Американского рэпера P. Diddy арестовали в Нью-Йорке
- Попова предупредила о возможном подъеме заболеваемости гриппом в конце ноября
- Над территорией России за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ
- Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве за мошенничество по делу Блиновской
- В Амурской области пропал вертолет Robinson R66
- Украина уничтожает мосты через Сейм, которыми пользуются жители Курской области
- СМИ: Ведущая Лазарева считает, что статус иноагента мешает ей работать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru