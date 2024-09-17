В Красноярском крае девять человек задержали по делу о смерти людей от капельниц

Девять жителей Красноярского края задержали по подозрению в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «МВД Медиа».

По предварительной информации, фигуранты с 2023 года за вознаграждение предлагали свои услуги гражданам с наркотической и алкогольной зависимостью. Злоумышленники применяли психотропные и сильнодействующие средства, оборот которых ограничен в РФ. В результате скончались три человека.

По данным управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, фигуранты оказывали незаконные услуги по выводу из абстинентного синдрома и вводили растворы с лекарственными препаратами капельным способом, пишет RT.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков красноярского ГУ МВД задержали девять подозреваемых в Красноярске, Сосновоборске, Канске, Железногорске.

«В ходе обысков по местам их проживания изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и денежные средства. Следственными органами возбуждено уголовное дело», — рассказала Волк.

Правоохранители решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, точное число потерпевших от их действий устанавливается.

