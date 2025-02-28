В Красноярске задержан советник главы города
Советника главы Красноярска заподозрили в превышении должностных полномочий из-за попытки незаконного расторжения договоров купли-продажи муниципального имущества, чиновник задержан. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным правоохранителей, в сентябре 2023 года на электронной торговой площадки разместили аукцион по продаже муниципальных нежилых помещений на Технологической улице в Красноярске. Его участниками стали АО «Асфальтобетонный завод» и ООО «УСК "Сибиряк"», торги выиграла первая компания. В ноябре того же года завод и МП «МУК Красноярская» заключили два договора купли-продажи недвижимости более чем на 4,5 млн рублей. Однако советник градоначальника незаконно указал главе департамента городского хозяйства не передавать компании купленные объекты и расторгнуть договоры.
Против чиновника возбуждено уголовное дело.
«Он подозревается… в организации и руководстве совершения превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности», - подчеркнули в СК.
Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения чиновнику.
Как уточнила пресс-служба краевого СК в беседе с РИА Новости, речь идет о советнике главы Красноярска Артуре Арутюняне.
Ранее вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и руководителя представительства региона в Москве Кирилла Бочарова задержали за получение взятки в 100 млн рублей, напоминает RT.
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