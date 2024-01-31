В Красноярске разрешили рыть котлован для строительства метро

Строители получили разрешение на рытье котлована для метро в центре Красноярска, сообщил губернатор региона Михаил Котюков в соцсетях.

В Красноярске метрополитен начали строить в 1995 году. Работу неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Работа снова была заморожена в 2023 году, не было достигнуто договоренностей с подрядчиком. Теперь проект планируют реализовать к 2026 году.

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Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы использует оборудование и материалы отечественного производства, строительство Московского метрополитена стимулирует развитие промышленных производств в регионах страны. Уточняется, что город Видное Московской области поставляет панели аз алюминия. Также в Подмосковье расположены и другие производства. При этом высокотехнологичная продукция выпускается не только в столице, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МетроКрасноярск

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