В Красноярске разрешили рыть котлован для строительства метро

Строители получили разрешение на рытье котлована для метро в центре Красноярска, сообщил губернатор региона Михаил Котюков в соцсетях.

В Красноярске метрополитен начали строить в 1995 году. Работу неоднократно приостанавливали из-за проблем с финансированием. Работа снова была заморожена в 2023 году, не было достигнуто договоренностей с подрядчиком. Теперь проект планируют реализовать к 2026 году.