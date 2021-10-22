В комитете туризма Подмосковья назвали лучшие агрофермы региона

Фермерские хозяйства Подмосковья проводят экскурсии, мастер-классы и дегустации, напомнили в Комитете по туризму Московской области.

В комитете перечислили 10 хозяйств региона, подходящих для экотуризма. Так, «ЭкоДеревушка» под Коломной выращивает крокодилов и улиток. На ферме Серпухова выращивают страусов, поголовье достигает 150 ручных особей. Здесь можно попробовать омлет из яиц этих необычных птиц.

В комитете также назвали одним из ярких мест для экотуризма Истринскую сыроварню Олега Сироты. Именно тут проживает знаменитая коза Меркель. На ферме «Дом Альпаки» живут перуанские альпаки, с которыми можно сделать совместные фото.

В Талдомском городском округе находится ферма «Коза Ностра». Здесь живут козы зааненской и англо-нубийской породы, тут можно попробовать и приобрести сыры с благородной плесенью, полутвердые и твердые.

Акваферма «Астапово» выращивает редкую пресноводную рыбу клария. Экопоселение «Миродолье» находится в Сергиево-Посадском городском округе, она объединяет семьи с общим мировоззрением, хозяйством и принципами воспитания, передает «Радио 1».

Также в комитете пригласили на ферму «Былинкино», где разводят коз альпийской породы, а также предлагают пожить в деревянных домиках. Также в комитете рассказали о ферме «Веселая корова», а также об улиточной ферме в Дмитровском городском округе.