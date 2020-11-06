Яровая предложила ввести ответственность за фейки о деятельности СССР во Вторую мировую войну
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила усилить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Соответствующие проекты поправок в УК и КоАП она внесла в Госдуму, сообщила пресс-служба депутата.
Яровая пояснила, что в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием СМИ и интернета. При этом вносимые изменения включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета.
Кроме того, вице-спикер предложила предусмотреть административную ответственность юрлиц за «публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».
Ранее сегодня стало известно, что суд вынес приговор жителю Перми, разместившему фото изменника Родины Власова на сайте «Бессмертного полка». Судья приговорил Даниила Шестакова к девяти месяцам исправительных работ.
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