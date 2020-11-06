Яровая предложила ввести ответственность за фейки о деятельности СССР во Вторую мировую войну

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила усилить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете. Соответствующие проекты поправок в УК и КоАП она внесла в Госдуму, сообщила пресс-служба депутата.

Яровая пояснила, что в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием СМИ и интернета. При этом вносимые изменения включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета.